匈牙利外長反駁“中國產能過剩”

中評社北京4月30日電／據中國日報報導，近期，匈牙利外長西雅爾多在接受媒體採訪時反駁“中國產能過剩”，他表示，希望歐洲不要把經濟問題政治化。



西雅爾多說，他真切地希望大多數歐洲國家不要把與中國相關的經濟問題政治化和意識形態化，否則將進一步損害歐洲經濟。



他認為，內燃機將被電動汽車所取代，從電動汽車的角度來看，電池是必不可少的，它們都來自亞洲。