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北卡羅來納州槍擊事件致4名執法人員死亡
http://www.CRNTT.com   2024-04-30 11:35:28


　　中評社北京4月30日電／據央視網報導，當地時間4月29日，據美聯社報導，美國北卡羅來納州槍擊事件第四名執法人員因傷勢過重死亡。現場一名重罪通緝犯被擊斃，另外發現一名婦女和一名17歲的男子，兩人正在接受審問。

　　美國總統拜登聽取了關於槍擊事件的簡報。

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