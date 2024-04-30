北卡羅來納州槍擊事件致4名執法人員死亡

中評社北京4月30日電／據央視網報導，當地時間4月29日，據美聯社報導，美國北卡羅來納州槍擊事件第四名執法人員因傷勢過重死亡。現場一名重罪通緝犯被擊斃，另外發現一名婦女和一名17歲的男子，兩人正在接受審問。



美國總統拜登聽取了關於槍擊事件的簡報。