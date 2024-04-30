【
大
中
小
】 【
打 印
】
北卡羅來納州槍擊事件致4名執法人員死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-30 11:35:28
中評社北京4月30日電／據央視網報導，當地時間4月29日，據美聯社報導，美國北卡羅來納州槍擊事件第四名執法人員因傷勢過重死亡。現場一名重罪通緝犯被擊斃，另外發現一名婦女和一名17歲的男子，兩人正在接受審問。
美國總統拜登聽取了關於槍擊事件的簡報。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
烏總統稱正與美國制定雙邊安全保障協議
(2024-04-30 11:01:41)
美國繼續“澆油”助燃俄烏戰火
(2024-04-30 11:01:15)
警察清場更快 處罰學生更嚴厲
(2024-04-30 10:29:06)
反戰示威當反猶 華府轉移注意力
(2024-04-30 10:28:54)
美智庫對台仍唱拖字訣 倡實質性大於象徵性
(2024-04-30 01:48:21)
張斯綱語中評：兩岸若要和緩 台需回應善意
(2024-04-30 00:34:14)
俄羅斯法院凍結美國摩根大通銀行在俄資產
(2024-04-29 12:58:24)
俄媒：援烏法案通過，唯一受益者是美軍工企業
(2024-04-29 11:34:58)
西媒：美國欲幫烏克蘭打一場“不對稱戰爭”
(2024-04-29 11:27:51)
美國對烏“最大安全援助”被質疑
(2024-04-29 11:25:55)