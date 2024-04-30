一位荷蘭花卉商的中國情緣

中評社北京4月30日電／據新華網報導，多年前，荷蘭人揚·德威特跟隨作為花卉商的父親到中國開拓商機，首次踏足河北太行山區時，對公司在中國的業務前景曾心存疑慮。如今，其公司培育的鬱金香、百合、風信子等花卉已經綻放在中國大江南北。



“父親告訴我，永遠不要懷疑（中國）。”近日，德威特在荷蘭北部小鎮恩克赫伊曾接受新華社記者專訪，回憶起當年初到中國時的情景，頗有感慨。



“我父親對中國人民、對中國市場、對中國整個國家充滿信心。”德威特回憶道。事實證明，他父親的眼光是正確的，公司很快便在中國市場站穩腳跟並順利發展。



德威特清楚地記得1997年在上海參加第四屆中國花卉博覽會時見到的景象：參觀的人群人潮汹湧，以至於展覽館不得不關門謝客。這一幕讓德威特備受鼓舞，“我們堅信中國將成為一個巨大的市場，我們心中充滿了樂觀的信念”。



從1984年把第一盒鬱金香種球出口到中國，德威特的公司進入中國市場已整整40年。如今，從上海到烏魯木齊，從沈陽到廣州，中國許多地方都有其培育的各類花卉，德威特對此非常自豪。



這些年，德威特親眼見證了中國的巨大變化。第一次來中國時，他看到的是破舊的馬路和擁擠的自行車潮。今天，隨著中國經濟的發展，城市和鄉村面貌煥然一新。“如果你從杭州到上海走高速公路，沿途可見樹木、灌木和鬱金香等各種美麗的植物，就像在開車穿過一個公園。”



他說，一開始，由於契合中國農曆新年等傳統節日的喜慶氣氛，黃色和紅色鬱金香最受中國人歡迎。隨著中國人生活越來越好，對花卉的消費需求越來越旺盛，粉色和白色鬱金香逐漸變得更受青睞，尤其是在年輕人中。



另外，中國人對百合花的喜愛讓德威特驚喜。他說，公司最早向中國出口百合花時，並不知道百合這兩個字在中文裡有象徵“百年好合”的美好寓意。結果，百合花一進入中國市場便大受歡迎，如今已成為在中國最暢銷的花卉品種。



德威特說，公司是祖父在1922年創立的。今年5月，公司將參加在北京舉辦的中國國際花卉園藝展覽會，屆時將邀請中國合作夥伴，一起慶祝公司成立102周年和進入中國市場40周年。



展望中國市場前景，德威特依然充滿信心：“我們每天都看到新的商機，我們（與中國夥伴）有良好的合作，我們對中國的未來非常樂觀。”