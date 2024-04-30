綠指訪陸疑洩密　藍委黃仁：欺負原住民！

原住民藍委黃仁。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”黃仁日前與黨團總召傅崐萁等共17名藍委一起訪問大陸，民進黨“立委”卻指控他日前參加“外交及國防委員會”機密會議，就前往大陸訪問，可能有洩密疑慮。黃仁也反擊說，這是針對原住民、欺負原住民。民進黨原住民“立委”陳瑩今天受訪說，這次去大陸還有其他原住民委員像是鄭天財等，這次也沒有被點名，是因為他們不是“國防”及外交委員，他們不是參加完機密會議就去中國大陸，頂多只是救災不認真。



陳瑩稱，國民黨“立委”馬文君這次比較自愛，機密會議之後也沒有去大陸，大部分原住民委員都很自愛，這跟原住民身份沒有關係。



傅崐萁26日率16藍委組團訪陸，訪團成員包含“外交及國防委員會”的黃仁，民進黨“立委”郭國文日前質疑，4月17日“外交國防委員會”才召開“潛艇自造”秘密會議，黃仁剛以“立委”身分聽完“國家機密”，隔一個禮拜就跟團去大陸，“難道是要把最新情資回報給祖國嗎？”



吳思瑤表示，他們推出修法是針對“立委”與“直轄市”議員，若有剛剛參加完機密會議，不到半個月就啟程前往，有沒有洩密可能？這是制度的補強沒有針對任何人，民進黨“立委”沈伯洋所提的兩岸人民關係條例第9及第11條修正案，當中更重要規範，涉及機密會議，更應當在赴陸回台後有具體報告。