傅崐萁喊話賴清德要有肩膀　推兩岸交流發展

國民黨團總召傅崐萁受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，國民黨團不畏民進黨的全面攻擊，承擔責任訪問中國大陸，讓兩岸重新接回溝通管道，民進黨賴清德應該要有勇氣，有擔當，要像國民黨這樣有肩膀，不要憂讒畏譏，好好推動兩岸的交流發展，這才是對台灣人負責任的態度。



國民黨今日上午召開黨團大會，傅崐萁於會後受訪。



雖然傅崐萁成功率團訪問大陸，但面對陸方昨再度通報海警船到金門附近海域進行執法巡查，這樣的壓力之下，賴清德是不是應該回應陸方？



傅崐萁表示，台灣2300萬人都熱愛和平、安定、發展，執政者能否給人民安居樂業，這麼簡單的事情，但民進黨只靠意識形態執政，無限對抗使得台灣不斷損耗流失機會，甚至和全世界脫軌，我們喪失了龐大的競爭力。



傅崐萁指出，國民黨團不畏民進黨的全面攻擊、抹紅，以及所有網軍側翼不斷叫罵，我們依然回應基層，傾聽民意，承擔責任。在這次大陸行的過程中，我們不只和平破冰，讓兩岸斷線8年後，能夠重新接回溝通管道，同時也正式讓大陸開放團客到馬祖，接下來就是等著讓團客來台灣。而且大陸開放了30個一線城市的對台海空直航，這就代表要全面開放大陸各省居民能夠到台灣觀光。



傅崐萁表示，北京、上海、天津、重慶等四個“直轄市”，以及其他16個一線城市，總共20個城市開放大陸居民可以在線上申請赴台證，大陸展現了高度誠意，把所有推動兩岸和平發展，讓兩岸同胞交流的政策，都已經全面開放。而且對台灣的農漁產品，大陸關稅總署都可以一一溝通協調讓這些產品行銷到大陸。

