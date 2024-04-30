胡塞武裝稱襲擊2艘以關聯商船和2艘美軍艦

中評社北京4月30日電／據新華網報導，薩那消息：胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞30日說，該組織使用無人機襲擊了2艘與以色列關聯的商船和2艘美軍驅逐艦。



薩雷亞在一份視頻聲明中說，胡塞武裝向在印度洋航行的以色列貨輪“地中海獵戶座”號和在紅海行駛的“基克拉澤斯”號貨輪發動了無人機襲擊，並“準確擊中目標”。但他未透露兩次襲擊的具體時間。



薩雷亞說，“基克拉澤斯”號貨輪曾於4月21日停靠在以色列紅海港口埃拉特，因此成為該組織的打擊目標。



英國海上貿易行動辦公室29日說，在紅海航行的“基克拉澤斯”號當天報告稱船只附近發生爆炸，但未造成人員傷亡或船只損壞。



公開航運資料顯示，“基克拉澤斯”號是一艘掛有馬耳他國旗的散貨船，目前歸一家希臘公司所有。而“地中海獵戶座”號集裝箱船懸掛葡萄牙國旗，由總部設在瑞士日內瓦的地中海航運公司運營。



此外，薩雷亞還宣稱胡塞武裝發射無人機攻擊了兩艘在紅海行駛的美軍驅逐艦，但未透露這兩艘軍艦的名稱和襲擊具體時間。美軍中央司令部則在28日報告稱，美軍艦當天在紅海攔截了5架來自胡塞武裝的無人機。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。