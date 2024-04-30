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哥倫比亞軍用直升機墜毀致9名軍人遇難
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2024-04-30 11:34:36
中評社北京4月30日電／據新華網報導，哥倫比亞一架軍用直升機29日在哥北部玻利瓦爾省墜毀，機上9名軍人全部遇難。
哥總統佩特羅通過社交媒體表達了哀悼之情。他表示，這架直升機是為玻利瓦爾省南部的政府軍提供支援，他們正在對販毒組織“海灣家族”展開行動。
軍方通報說，這架直升機完成供給任務後，在返回基地途中墜毀於玻利瓦爾省聖羅莎市的鄉村。當地媒體援引村民的話說，他們試圖實施營救，但機上人員已全部死亡。
墜機原因仍有待進一步調查。
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