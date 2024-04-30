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阿富汗西部清真寺發生襲擊事件至少6人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-04-30 11:34:28


　　中評社北京4月30日電／據新華網報導，當地居民告訴新華社記者，阿富汗西部赫拉特省一座清真寺29日晚發生持槍襲擊事件，造成至少6人死亡。


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