【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿富汗西部清真寺發生襲擊事件至少6人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-30 11:34:28
中評社北京4月30日電／據新華網報導，當地居民告訴新華社記者，阿富汗西部赫拉特省一座清真寺29日晚發生持槍襲擊事件，造成至少6人死亡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
阿富汗首都發生炸彈襲擊致1人死亡
(2024-04-21 13:51:49)
阿富汗暴雨洪災已致70人喪生
(2024-04-19 15:35:34)
阿富汗洪災致33人死亡
(2024-04-15 12:01:11)
巴基斯坦襲擊阿富汗境內目標 阿富汗譴責
(2024-03-19 16:05:26)
60名阿富汗學生獲頒“中國大使獎學金”
(2024-03-19 15:20:49)
阿富汗對巴基斯坦空襲做出報復性打擊
(2024-03-19 10:27:02)
巴基斯坦襲擊阿富汗境內目標 阿富汗譴責
(2024-03-19 10:26:35)
阿富汗南部一客車與油罐車相撞致21人死亡
(2024-03-17 16:21:36)
巴基斯坦軍隊和阿富汗臨時政府軍隊交火
(2024-03-11 09:42:20)
古特雷斯說國際社會在阿富汗問題上達成共識
(2024-02-20 14:28:34)