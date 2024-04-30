馬斯克訪華後，特斯拉狂飆！

中評社香港4月30日電／香港商報網報導，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克“閃電”訪華後，特斯拉利好消息不斷。



受多重利好影響，美股盤前，特斯拉便大漲超10%。美股開盤後，特斯拉股價更是一路狂飆，截至發稿，特斯拉漲幅超過17%。



4月28日下午，應中國貿促會邀請，馬斯克“閃電”訪華，受到中國國務院總理李強的會見。這是馬斯克時隔近一年再次抵京，也是繼上周美國國務卿布林肯來訪後，中美又一次重要會見活動，發生在馬斯克因“工作任務繁重”推遲對印度的訪問後不久。



市場普遍猜測馬斯克此行會討論推出中國版FSD（Full－Self Driving，全自動駕駛）系統，並尋求中國監管層批准。彭博社援引知情人士稱，特斯拉將通過與中國公司在地圖和導航功能方面合作，掃清在中國推出先進輔助駕駛功能的關鍵障礙。FSD能否進入中國市場，對於目前處於困境中的特斯拉尤為重要，一方面是中國已成為特斯拉至關重要的第二大市場，FSD有望成為特斯拉的利潤支柱，另一方面FSD有助於提升特斯拉產品競爭力，推動特斯拉中國市場銷量。



除此之外，就在馬斯克來華當日，中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心發布《關於汽車數據處理4項安全要求檢測情況的報（第一批）》，特斯拉名列其中，是唯一一家符合合規要求的外資企業。