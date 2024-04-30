貧富差距近70倍！李彥秀：多數上班族吞苦果

家庭貧富差距達66.9倍，藍委李彥秀說，人民要的是政府提出“解方”，不是只會“解釋”。（照片：李彥秀臉書） 中評社台北4月30日電／台灣“主計總處”29日公布家庭財富分配統計，2021年底前20%家庭的家庭資產淨值（財富）高達新台幣5,133萬元，後20%的家庭財富僅新台幣77萬元，前、後20%的家庭貧富差距達66.9倍。對此，中國國民黨“立委”李彥秀30日在臉書發文表示，台灣貧富差距真正問題，是過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級沒分享到。



李彥秀指出，財富最高20%的家庭，其家庭總財富占全體比重62.7%；財富最低20%家庭，其家庭總財富僅占全體比重0.94%，連1%都不到的數據令人乍舌。



針對“主計總處”官員稱貧富差距的現象，與個人理財、資產配置及家庭財富累積有關，並提及30年前不少南部人北漂工作、置產，若是留在南部置產，房地產因地區不同發展，估值就造成財富差距。李彥秀質疑，難道30年前選擇留在南部工作置產的台灣人就是“活該”？30年前選擇北漂工作置產的台灣人就是“睿智”？



李彥秀諷刺表示，政府沒說的潛台詞是“政府在貧富差距問題上已經做得好棒棒了，人民之所以成為窮人，是因為人民沒有遠見，30年前沒有在北部置產，沒有買台積電股票。”



李彥秀強調，台灣貧富差距真正的問題是，過去30年經濟成長的果實，絕大多數的受薪階級沒有分享到。受薪階級以每月的死薪水扣掉基本生活開銷，沒有餘力攢下第一桶金、投入房地產與股票等資本市場，完全感受不到經濟成長的果實，卻成為高房價、高物價、低薪資的苦果。



李彥秀說，政府的責任就是擴大經濟成長“贏者圈”，李彥秀呼籲政府要創造更多“護國群山”，實現“分配正義”，人民要的是“解方”，而不是只會“解釋”。