以色列將派團前往埃及參加停火談判

中評社北京4月30日電／據新華網報導，以色列政府官員29日向新華社記者證實，以方30日將派代表團前往埃及，參加同巴勒斯坦方面停火的談判。



該官員說，以方代表團將由情報部門官員組成。他拒絕向記者透露有關談判的細節和以色列的停火條件。



以色列瓦拉新聞網29日報導，以方談判代表將於30日前往埃及，參加與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的停火談判。以色列仍在等待哈馬斯對以方之前所提停火條件的回應。



另據以色列公共廣播公司29日報導，哈馬斯代表當天抵達埃及。報導說，以方同意哈馬斯釋放33名被扣押的以色列人，以換取以方釋放數千名被關押的巴勒斯坦人。



據多家阿拉伯媒體29日報導，英國外交大臣卡梅倫當天在沙特首都利雅得出席世界經濟論壇特別會議時表示，哈馬斯收到了“非常慷慨的提議”，即巴以達成40天的停火、以方釋放數千名巴勒斯坦囚犯、哈馬斯釋放一定數量被扣押的以色列人。



哈馬斯27日凌晨發表聲明說，哈馬斯已收到以色列關於加沙地帶停火協議的要求，目前正在對其進行研究。據以色列第12頻道電視台報導，埃及代表團26日與以方舉行會談，以方已通過埃方向哈馬斯轉達以色列對停火協議的要求，並表示這是以軍在加沙地帶南部城市拉法發動地面行動前達成協議的“最後機會”。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門29日發布的數據，去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過3.44萬巴勒斯坦人死亡、超7.7萬人受傷。