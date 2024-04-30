《習近平談“一帶一路”》阿文版推介會舉行

中評社北京4月30日電／據新華網報導，《習近平談“一帶一路”》阿拉伯文版推介會29日在阿聯酋首都阿布扎比舉行，中阿各界代表100餘人與會。



阿聯酋阿布扎比阿拉伯語中心主任阿里·本·塔米姆在致辭中表示，“一帶一路”是21世紀最偉大的倡議之一，在飽含寬容與共贏的價值觀框架下，《習近平談“一帶一路”》無異於當代絲綢之路上一座燈塔，促進不同文明間對話，密切阿中人民聯繫，其中蘊含著人類知識與文化交流的寶藏，將不斷助力我們兩國間友好與繁榮。



阿聯酋趨勢研究中心主任穆罕默德·阿里在致辭中表示，“一帶一路”倡議是習近平主席提出的最重要的全球性倡議之一。《習近平談“一帶一路”》一書具有高度的理論性與實踐性。阿聯酋作為世界貿易聯通的重要一環，地處“一帶一路”交匯點，一直在共建“一帶一路”方面發揮著重要作用。



中國外文局局長杜占元在致辭中表示，《習近平談“一帶一路”》阿文版，收錄了習近平主席關於“一帶一路”建設的重要文稿，生動詳實地記錄了這一重大倡議的發展脈絡、豐富內涵和實踐路徑，為阿拉伯讀者瞭解和認知“一帶一路”倡議提供了權威讀本。



推介會由中國外文局、中國駐阿聯酋大使館主辦，阿聯酋阿布扎比阿拉伯語中心協辦。