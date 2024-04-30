“文化走廊”散發古老又青春氣息

中評社北京4月30日電／據人民日報報導，編者按：2019年全國兩會上，習近平總書記指出：“敦煌我一直是向往的，河西走廊我是希望走到的。”2019年8月，習近平總書記甘肅考察首站來到敦煌——河西走廊的最西端。



河西走廊東起甘肅武威市烏鞘嶺，西至敦煌市玉門關，長約1000公里，夾在祁連山與馬鬃山、合黎山、龍首山等山脈之間，因地處黃河之西、狹長如走廊而得名。戈壁烈日、綠洲白楊，作為古絲綢之路的樞紐路段，東西方文明曾在這裡交匯，商旅絡繹、駝鈴不絕。



新時代，河西走廊又是什麼模樣？本報今起推出“新時代河西走廊見聞”系列報導，記者行走甘肅酒泉、嘉峪關、張掖、金昌、武威等“河西五市”，感受和展現新時代河西走廊的萬千氣象。



今天的河西走廊，如春風吹度玉門關，在中華優秀傳統文化的傳承保護和創造性轉化、創新性發展中，散發出中華文化的青春氣息。



河西走廊是一條文化走廊，擁有敦煌、張掖、武威3座國家歷史文化名城，匯聚莫高窟、嘉峪關、玉門關遺址等5處世界文化遺產。記者走進被譽為絲綢之路上的明珠——敦煌市，馬上感受到一種穿越感：古今衹有一步之遙。



源遠流長的歷史，探照出中華文明的突出連續性。“如果只能參觀一個絲路遺址，去敦煌。”美國歷史學家芮樂偉·韓森曾這樣說。



以技術傳承文化，今天“數字敦煌”讓千年壁畫、藏經洞文獻等實現向全球開放，現場參觀和“窟外看窟”，讓人既感受到敦煌文化永恒的燦爛，又能看到在新時代煥發出的“數字文化”風采。



因絲綢之路而生的敦煌，今天再因共建“一帶一路”而興。作為我國首個以“一帶一路”國際文化交流為主題的綜合性博覽會，絲綢之路（敦煌）國際文化博覽會自2016年至今舉辦了6屆。在不同國家的文明交流對話互鑒中，生生不息的中華優秀傳統文化和正在創造中的中華民族現代文明匯合，奔湧向前。

