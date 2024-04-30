車馬威儀，展現楚國傳奇

中評社北京4月30日電／據人民日報海外版報導，金戈鐵馬、群雄逐鹿的春秋戰國時代，地處南方的楚國曾是與秦國一爭長短的強盛國家，“春秋五霸”“戰國七雄”中都有它的身影。在那個時代，車馬的規模，既代表軍事實力的強弱，也是身份地位的象徵。



位於湖北省荊州市楚故都紀南城遺址西北的熊家冢古墓群，發現了巨大的車馬坑，其中屬於“天子駕六”的馬車已出土了3乘，遠超同時代其他貴族墓葬，專家判斷墓主人可能是楚國興盛時期的一位楚王。



在熊家冢古墓群基礎上修建的熊家冢國家考古遺址公園，2012年試運營開放，2013年獲批成為湖北省首家國家考古遺址公園。走進公園，規模宏大的古墓、氣勢雄壯的車馬、雕刻精美的玉器等，無不展現著楚國歷史的輝煌，訴說著動人心弦的故事。



金戈鐵馬 氣勢如虹



在熊家冢國家考古遺址公園裡，8200平方米的鋼結構車馬陣展廳是最具特色的展陳空間。走進展廳，仿佛來到考古現場，一個個方坑裡，整齊排列的車馬歷歷可見，讓人感受到楚王指揮千軍萬馬的豪邁氣勢。



熊家冢古墓群已發掘出40座車馬坑，其中大車馬坑1座，小車馬坑39座，如此大規模的車馬陣在目前所知的考古遺跡中尚屬首見。大車馬坑即1號車馬坑，為長方形竪穴土坑，坑壁斜直，坑口南北長132.6米，東西寬約12米，目前已發掘三分之二，出土43乘車、165匹馬。大車馬坑經過周密規劃，設計者對車輛之間的距離、馬匹的數量等都有精確的計算。埋葬車馬之前先統一做好輪槽，下葬時將車放到對應的位置，再將馬放到車轅兩側呈駕車狀。除最北邊的一乘車外，其餘車馬分前後兩排放置，排列整齊有序。



車輛一般由輪、軸、輿、轅、衡、軛等部件組成。雖然深埋地下2000多年，這些車馬仍保存較好，剛出土時車上的漆和紅色花紋清晰可見，青銅飾件都還在原來的位置，馬的骨架十分完整。根據車輛形制分析，埋葬時基本上是將同類型的車放在鄰近的位置。既有戰車，又有運送物資的輜重車和配件維修車，另外還有貴族出行乘坐的帶華蓋的高級禮儀車。已經發掘出土的車大多為四馬駕一車，而六馬所駕的車有3乘。

