馬朱推修反滲透法　鄭正鈐：黨團還沒研議

藍委鄭正鈐受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月30日電（記者 俞敦平)針對前“立委”邱毅爆料馬英九訪陸返台後與國民黨主席朱立倫秘密會面，並討論修訂反滲透法一事。藍委鄭正鈐受訪時表示，他個人以及國民黨團目前並未就反滲透法的修訂進行研議或討論。



近日，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁帶領16名黨籍“立委”與中國政協主席王滬寧會面，並拜訪了多個中國官方機構。邱毅於臉書上發文指出，國民黨應該是將焦點放在廢除或大幅修改“反滲透法”。



邱毅指出，該法限制了與中國的交流，並可能對有關聯的人造成嚴重後果。邱毅強調，馬英九密會朱立倫後雙方都支持廢除這項法律，認為它阻礙了兩岸的交流。他還批評民進黨利用反滲透法來進行政治清洗，並呼籲中國與執政當局直接對話，而非僅與在野黨接觸。



藍委鄭正鈐表示，他個人以及國民黨團目前並未就反滲透法的修訂進行研議或討論。他進一步指出，許多台商對於反滲透法感到不滿，認為該法律是一項惡法。



鄭正鈐坦言，國民黨團尚未就如何處理這項法律進行具體討論，但他認為在新的民意基礎上，應該尋找不同的解決方案。鄭也強調，外界對此事的關心度很高，國民黨團將會在未來逐步處理這一問題，目前他個人尚未與參與具體討論相關的內容。