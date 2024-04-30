陳建仁肯定藍委訪陸　鄭正鈐：期望執政黨接續

藍委鄭正鈐。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月30日電（記者 俞敦平）民進黨發言人吳崢在臉書中指出，有大陸官方邀請藍委參訪大陸一事，藍委鄭正鈐30日上午於“立院”受訪表示，自己未接到相關訊息，並強調此次訪問是黨內決策後的行動。另外，對於“行政院長”陳建仁說，這次國民黨團訪陸行成功爭取到大陸開放福建居民前往馬祖觀光，是一個正面的開始一事，鄭正鈐期望執政黨能夠接續推動，讓兩岸交流更為順暢。



陳建仁日前受訪時，針對大陸宣布開放福建居民前往馬祖觀光一事表示，儘管這一決定並不符合預期，但他認為這是一個正面的開始。陳建仁強調，台灣政府支持兩岸進行平等且相互尊重的交流，並呼籲雙方應該釋出善意，以增進彼此的瞭解。



對此，鄭正鈐表示，他對陳建仁的表態感到高興。因為國民黨此次訪問大陸期間，替兩岸旅遊交流打開了一扇門，接下來的工作需由執政黨來落實。他接著表達了對於民進黨能夠接住這個機會，為台灣旅遊業者創造更多發展空間的期望。他希望這能促進兩岸交流的順暢與和平，從而避免任何潛在的衝突。



另一方面，對於民進黨發言人吳崢在臉書上發文，指出大陸官方直接聯繫國民黨籍委員，邀請他們參加此次訪問並要求增加代表人數。鄭正鈐回應說，他本人並未接到相關邀請。他解釋說，這次的訪問是由國民黨團總召傅崐萁所邀請，且在多次調整時間後才做出的決策。國民黨團希望能夠在反映民意的同時，也顧及“立法院”的議事運作和各委員的地區服務，以確保訪問的順利進行。至於是否有來自其他各方的邀請，由於他本人沒有接觸到相關訊息，因此對此不太清楚。