陳玉珍：綠批抨藍兩岸交流　你有更好方法？

藍委陳玉珍接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法委員”陳玉珍向中評社表示，大陸的兩岸政策沒有改變，他們終極目標還是希望台灣與大陸最後能融合在一起，在策略上軟的更軟，硬的更硬，軍機軍艦的動作不會停止，這些問題民進黨必須面對，不要以為交流溝通的事情留給國民黨做就好，也歡迎民進黨提出更好的交流辦法。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率領“立委”團訪問中國大陸過後，大陸海警船昨日再度到金門附近海域執法。



媒體提問，民進黨是否仍需要面對兩岸關係，不要以為有國民黨溝通交流就可以高枕無憂？



陳玉珍表示，大陸的兩岸政策沒有改變，他們的終極目標就是希望台灣與中國大陸最後能融合在一起，但是在策略方面，一方面當然軟的更軟，主張能夠大交流，鼓勵各階層多多往來。至於硬的部分，不論軍機也好，軍艦也好，這些動作也不會停止，這都是民進黨政府必須面對的，因為他們畢竟是台澎金馬的執政黨，執政黨需要面對這個議題。



陳玉珍指出，國民黨去做的交流，是希望老百姓可以過更好的日子，不論是在觀光產業方面，或是農漁特產方面，國民黨都希望幫百姓多爭取一些好的經濟生活條件，民進黨不要以為這類交流溝通的事情，就都給國民黨做就好。



陳玉珍表示，民進黨最終也必須面對他們是台澎金馬執政黨的事實，因為大陸軟硬兼施的策略不會改變，民進黨身為執政黨有責任找出好方法，如果他們覺得國民黨這樣的交流不好，那你民進黨有沒有更好的方法，我們也歡迎民進黨提出來，因為這才是民進黨責無旁貸的責任。