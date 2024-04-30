南投縣長許淑華：陸釋兩岸旅遊善意台應呼應

國民黨南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月30日電（記者 方敬為）針對大陸宣布將開放福建民眾赴馬祖旅遊，中國國民黨南投縣長許淑華接受中評社訪問表示，這次國民黨“立法院”黨團赴大陸訪問後，陸方在兩岸旅遊及農業貿易上都有善意表現。這兩者是南投縣的重要產業，尤其觀光方面，在地業者都期盼並樂見兩岸觀光恢復正常。但關鍵在於台灣方面是否願意呼應，呼籲官方體察民意，在政策上有適當回應，緩解兩岸關係。



國民黨“立法院”黨團由總召傅崐萁組團赴大陸訪問後，大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，未來待平潭與台灣海上客運直航恢復後，將進一步開放福建民眾來台團體旅遊。對於兩岸觀光旅遊出現重啟契機，許淑華30日出席“2024年南崗工業區廠商協進會模範勞工表揚大會”受訪，作以上表示。



許淑華說，這次藍營委員組團到大陸參訪，雙邊良善互動，並獲得大陸官方正面且善意的政策鬆綁。雖然初步衹有開放福建民眾赴馬祖旅遊，但總是個開端，有一就有二。畢竟兩岸觀光旅遊停滯許久，採取循序漸進的方式恢復兩岸旅遊活動，可以理解。



許淑華認為，既然大陸方面已相對釋出善意，也希望台灣政府放下對抗姿態，把握合作機會。不要每次都衹有口頭說法，或是陸委會隔空喊話較勁，這都無助兩岸關係和緩，也對台灣經濟發展沒有好處。台灣官方經常強調要“互惠平等”，如今大陸已經主動在兩岸旅遊政策做出轉圜，台灣應考慮有所呼應。



許淑華指出，這次大陸方面除了在兩岸旅遊釋放善意，在農業貿易上也給出承諾。這兩者都是南投縣重要的產業，她身為南投縣長，對於有助縣內經濟發展的事務，必然是樂見其成。但關鍵還是在於，台灣官方是否願意有所呼應。倘若冷處理，恐怕讓國民黨團這趟參訪成果大打折扣。