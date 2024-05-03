美專家答中評：對中國電動車不應一禁了之

陸蕊認為，美國在對中國綠色產品的市場准入和技術限制不能採取簡單化的一刀切 CAP視頻 中評社華盛頓5月2日電（記者 余東暉）美國能源問題專家指出，對於中國電動車來美應當採取微妙的手法，不應一禁了之，因為美國公司已經與技術領先的中國電動汽車公司建立夥伴關係，簡單化地禁止中國電動汽車將使美國公司處於競爭劣勢。



華府智庫美國進步中心（CAP）日前就其最近發布的“進步、原則和務實的對華政策手法”報告進行線上研討。談到氣候變化主題，該報告提出，美國政策制定者需要在清潔能源轉型中權衡允許中國產品進入美國市場的氣候、經濟和安全等方面的利益與風險。美國需要優先考慮美國工人的利益，但考慮到中國在關鍵綠色技術和供應鏈上的主導地位，完全脫鈎是不可能的。



中評社記者在研討會上問：美國最近強調中國綠色產業“產能過剩”並可能採取進一步行動，會否阻礙美中在應對氣候變化上的合作？馬斯克訪華並與中國總理會面，是否處理這個問題的更好方式？美國公司在歐洲汽車公司加強電動汽車對華合作時缺席中國市場對美國有何好處？



喬治城大學傑出副教授陸蕊（Joanna Lewis）表示，歷史上美國非常關注中國產能過剩的帶來挑戰，但總的來說，非常具體的事情正在發生，中國的電動汽車、電池、太陽能等產業行業的補貼正在逐漸退出，因為成本已經明顯下降，不再需要補貼。