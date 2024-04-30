陳建仁桃園視察　蘇俊賓盼新“院長”續挺地方

陳建仁今日到桃園視察南崁溪水質整治工程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月30日電（記者 盧誠輝）“行政院長”陳建仁今日到桃園市視察“南崁溪氨氮削減設施興建工程”，中國國民黨桃園市副市長蘇俊賓表達感謝，認為六都市長到“行政院”開會只要有道理的，正副院長都會幫忙與支持，這是“中央”與地方合作的最好典範，希望未來“行政院長”也能有這樣的氣度。



陳建仁今日上午到桃園市龜山區華亞科技園區視察“南崁溪氨氮削減設施興建工程”，包括“行政院副院長”鄭文燦、“環境部長”薛富盛、蘇俊賓等人都到場陪同。



蘇俊賓指出，水質改善過程是非常長週期的過程，需要一棒接一棒，也讓他想起18年前在桃園市政府當環保局長，每天都在跟南崁溪作戰，當年南崁溪嚴重污染達40%以上，經過一年的努力才降到29%，經過這幾年的繼續努力，有機會把污染降到10%以下，希望有一天能像當年鄭文燦所期盼。



陳建仁則盛讚南崁溪的水質整治工程說，他第一次看到這麼好的污水處理廠，上面還可以成為停車場，跟環境如此相容，這確實是“中央”跟地方一起努力的成果，為了達到SDGs聯合國17項永續發展目標，“行政院”一直把河川改善列為重點，也推出總經費高達新台幣44億元的永續水質推動計劃2.0，希望能在2027年以前，讓台灣所有人都能有更乾淨、安全與美好的生活空間。

