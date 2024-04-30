台貧富差距66.9倍　朱立倫：絕對低估

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）對於台灣貧富差距從過去的16.8倍擴大到66.9倍，中國國民黨主席朱立倫今天表示，相信這個數字絕對是低估，事實上台灣貧富差距不衹有資產差距，整個收入差距愈來愈大。如何提高勞工薪資，保障勞工權益，政府與民間該做的事情都還要努力。



朱立倫強調，包括勞工團體最關心的勞退權益，如果未來發生問題時，政府一定要完全負擔，對於（勞保）提撥比例也應該要做一些調整。有關勞工權益保障，有太多事情該做，國民黨也一定會跟所有的勞工朋友站在一起。



“主計總處”29日公布“2021年家庭財富分配統計”顯示，前20%富有家庭資產淨值（資產減負債）是後20%的66.9倍，比1991年的16.8倍大增，貧富差距急劇擴大，惟近年這個差距遠低於多數國家，財富分配相對均勻。



國民黨今天在中央黨部中山廳舉辦“全台模範工會領袖表揚大會”，朱立倫特別出席頒獎表揚。



對於勞工議題，朱立倫提到，經常看到媒體報導勞退基金、勞保基金今年又賺了多少錢，但事實上勞保與勞退基金虧損的金額非常高，勞工朋友能否拿到最後的保障，也就非常重要。國民黨主張政府不但要做宣示，也應該透過立法，讓保障可以持續下去，也就是最終的支付應由政府來提供保障。

