陸釋善意綠不接　旅行公會蕭博仁促藍白爭取

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）大陸28日宣布開放福建居民可至馬祖旅遊等一系列惠台措施，旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，旅行業者第一時間很興奮，也詢問陸委會態度，但似乎不太樂觀，民進黨現在面子、里子都沒了，或許得等賴清德520就職後，旅行業者也都等著看。現在旅行業者等於夾在中間，有點為難。



蕭博仁說，他希望中國國民黨能與台灣民眾黨合作，以“國會”的力量要求行政機關落實相關政策。民進黨政府也應理性看待大陸釋出善意，至少對台灣來說是一個福音，否則兩岸一定要兵戎相見嗎？



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，並在27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊、開放台灣文旦輸陸。國台辦也喊話全面恢復兩岸海空運直航。



蕭博仁自1990年踏入旅遊業，做了3年業務後，創辦“大馨旅行社”，2008年開放陸客來台觀光後，也曾協助海基會處理數起陸客來台旅遊意外事件，居中安排陸客家屬來台善後。蕭博仁2000年起即積極推動旅行公會全聯會的會務，並曾任第5屆全聯會副理事長。



蕭博仁接受中評社訪問表示，旅行業者聽到大陸開放福建居民赴馬祖觀光的第一時間，都很興奮，代表大陸釋出善意，旅行業者也有向陸委會詢問態度，大陸已有善意回應，台灣是不是要更善意的呼應？人家走一步，我們也跟著走一步？但從陸委會的態度來看，似乎不太樂觀。

