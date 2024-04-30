誇張！蘇清泉：屏縣長選舉訴訟法官律師夫妻

國民黨團召開“王美花2.0版，屏東法官夫妻也沒利益迴避！？記者會”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月30日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”蘇清泉2022年參選屏東縣長，以1萬1千多票的微小差距敗給民進黨周春米，蘇質疑選務不公提起當選無效之訴，一審被駁回。蘇清泉今日召開記者會指出，承審審判長陳怡先的夫婿是律師，並受僱於周春米，太太是本案的審判長，先生是委託人律師，司法可這樣搞的嗎？“司法院”應徹查此案。



國民黨團今日召開“王美花2.0版，屏東法官夫妻也沒利益迴避！？記者會”，副書記長羅智強以及“立委”蘇清泉、吳宗憲、翁曉玲出席。



2022屏東縣長選舉，民進黨周春米獲得21萬7537票，得票率49%，國民黨蘇清泉獲得20萬6460票，得票率46.6%。蘇清泉質疑選務不公，提出當選無效之訴，一審時當選無效之訴被駁回。



近期有媒體爆料指稱，一審的屏東地方法院審判長陳怡先，她的夫婿黃偉倫是律師，並曾受僱於周春米，質疑沒有利益迴避。



蘇清泉表示，當媒體報導出審判長陳怡先的夫婿黃偉倫律師，曾受雇於周春米，內心感到非常失望與震驚，法院竟可以這麼幹？這樣搞？黃偉倫律師在周春米沒有選上縣長前，兩者就有僱傭關係。周春米選許上縣長之後，依舊委託黃偉倫，即便在打當選無效之訴案件，委託律師還是黃偉倫。

