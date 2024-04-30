鄭文燦陪陳建仁桃園視察　談市政才有笑容

鄭文燦致詞時提到過去當桃園市長任內的政績才開心露出笑容。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月30日電（記者 盧誠輝）“行政院副院長”鄭文燦今日上午陪同“行政院長”陳建仁到桃園市視察“南崁溪氨氮削減設施興建工程”，上周才剛被正式宣布將在520後接任海基會董事長的他，心情看起來卻似乎沒有很輕鬆，可能前一晚沒睡好的關係，鄭一早就滿臉倦容，眼睛還有些微血絲，陪同陳建仁受訪時則表情木然，聽取簡報時也是忙著低頭滑手機，有點心不在焉，直到致詞談到他在桃園市長任內對南崁溪水質整治工程的政績時，才開心露出笑容。



鄭文燦今日上午陪同陳建仁到桃園市龜山區華亞科技園區視察“南崁溪氨氮削減設施興建工程”，包括“環境部長”薛富盛、桃園市副市長蘇俊賓等人都到場陪同。



在視察前，鄭文燦陪同陳建仁受媒體聯訪，站在陳身旁的他表情木然，滿臉倦容，眼睛還有些微血絲，聽取簡報時也是忙著低頭滑手機，有點心不在焉。



直到輪到鄭文燦上台致詞時，他提到自己在桃園市長任內對南崁溪水質整治工程的政績時，才開心露出笑容，並一再細數過去在桃園的政績，致詞時間更是比陳建仁還長，可見鄭文燦似乎相當懷念在當桃園市長時的風光。對於即將接任海基會董事長則仍看不到好心情，不知道520後兩岸是否真能如鄭所願春暖花開？大家都在等著看。