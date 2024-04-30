台貧富差距近67倍　陳建仁：努力加薪減稅

陳建仁接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月30日電（記者 盧誠輝）“主計總處”公布台灣貧富差距66.9倍，越來越惡化，學者批評各部會喪失“平均財富”的功能。“行政院長”陳建仁今日到桃園市視察受訪表示，台灣的貧富差距實際上還優於日本、德國和法國，政府在這幾年來努力地加薪、減稅，還有推動各項社會福利，就是希望讓台灣更堅韌、更溫暖，讓大家都能夠安居樂業。



陳建仁今日上午到桃園市龜山區華亞科技園區視察“南崁溪氨氮削減設施興建工程”，包括“行政院副院長”鄭文燦、“環境部長”薛富盛、蘇俊賓等人都到場陪同。



陳建仁接受媒體聯訪指出，台灣就如同世界上所有高度自由發展經濟體一樣，也面臨到貧富分配問題，如果按照“主計總處”所發布的這些數據，大家都就可以看到，日本、德國和法國貧富差距都比台灣來得大。



陳建仁說，當然政府需要透過各種方式，來使經濟成長成果讓全民共享。他也舉例說，像這幾年來，政府努力地加薪、減稅，還有推動各項的社會福利，包括0到6歲“國家”一起養，還有長照計劃等，就是希望能夠使貧富差距縮短，讓弱勢者得到更好的政府照顧，所以雖然台灣有貧富差距問題，但是政府也會積極努力透過各項措施，讓大家都能夠共享經濟成長的成果，當然“行政院”也會繼續推動經濟發展和各項社會福利的措施，讓台灣更堅韌、更溫暖，大家都能夠安居樂業。