中評觀察：弘揚中華文化是每個人的責任

中華文化節2024節目巡禮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月7日電（記者 段曉魯）香港特區文化體育及旅遊局局長楊潤雄日前出席“中華文化節2024”節目巡禮時表示，首屆“中華文化節”內容豐富多彩，提升市民的國民身分認同及文化自信，推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。筆者認為，通過“中華文化節”讓香港市民瞭解中國歷史文化，感受中華文化的精神力量，這對於增強香港市民對民族認同感及歸屬感有重要意義，而文化是民族凝聚力及創造力的源泉，更是民族的根，弘揚中華文化是我們每一個人的責任。



楊潤雄表示，首屆“中華文化節”內容豐富多彩，包括“中國戲曲節”精選劇目、獲國家藝術基金肯定的本地優秀作品、與多個文藝組織，例如香港文聯，合作舉辦的音樂、舞蹈及跨媒體演出、電影、展覽、講座、藝人談、大師班等等，還有特別適合青年參加的活動，包括學校巡演和“普及中華文化藝術專場”，務求讓市民有更多機會全方位欣賞和領略中華文化的精髓，提升市民的國民身分認同及文化自信，推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展。



楊潤雄亦表示，特區政府邀請了內地不同省市一眾高水平的專業藝團來港演出，促進不同地區和文化界別的交流和合作。此外，特區政府計劃每年設定一個焦點城市，聚焦展示其獨有的文化魅力，並以“中華文化節”作為平台促進兩地交流。上海為今年的焦點城市，安排了上海京劇院、上海民族樂團及上海博物館的節目及展覽讓香港市民欣賞。首屆“中華文化節”參與演出及製作人員合共約2000名，預計受惠人次接近10萬。

