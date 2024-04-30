藍白聯手表決過關　韓國瑜裁示立即凍漲電價

國民黨委員們在表決勝利後大合照。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月30日電（記者 俞敦平)台灣電價4月起調漲，“立法院”會今天處理中國國民黨團所提停止調漲電價案。在藍白“立委”合作下，表決結果以贊成59人、反對50人，提案通過。“立法院長”韓國瑜裁示：“立即停止調漲電價，並責成‘政院’與相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出能源政策與配套措施”。藍委也振奮高喊“苦民所苦，凍漲電價”。



中國國民黨、民眾黨“立法院”黨團上月底提案要求凍漲電價，如今已過1個月協商期，藍綠今天甲動備戰。對於凍漲電價，表決結果顯示，“出席109人，贊成59人，反對50人，贊成者多數”。在藍白合作下，成功通過國民黨凍漲電價的提案。



台灣電價4月1日起平均調漲11%，“立法院”會3月29日處理國民黨“立法院”黨團、台灣民眾黨“立法院”黨團建請“立法院”決議停止調漲電價案時，兩項提案雖逕付二讀，但民進黨“立法院”黨團提議送交協商，因此當時未決議停止調漲電價。



30日下午，經過一個月的冷凍期後，朝野再次於院會針對凍漲電價一事進行攻防。由於朝野雙方在這議題上沒有共識，因此由“立法院長”韓國瑜首先召開朝野協商，由於朝野協商遲遲無法得出共識，又超過兩個小時，因此今日“立法院”中午沒有午休，繼續進行討論事項的處理，其中最受注目的就是國民黨團提案的凍漲電價一案。民進黨團針國民黨團的此提案也進行了動議提案。