屏東縣長選戰官司未利益迴避？周春米反駁

針對遭疑選舉官司未迴避利益關係，屏東縣長周春米透過縣府回應，律師黃偉倫在2014年已離職。（照片：周春米臉書） 中評社台北4月30日電／媒體爆料指稱，民進黨屏東縣長周春米2022年的選舉官司，有未迴避公職利益衝突之嫌，因為當時承審法官陳怡先的丈夫、也就是律師黃偉倫，曾受雇於周春米的律師事務所。對此，正訪美中的周春米透過屏東縣政府發言人鄞鳳蘭回應，黃偉倫早在2014年已離職。



2022年九合一大選，民進黨籍周春米以21萬7537票擊敗中國國民黨籍蘇清泉的20萬6460票，當選屏東縣長，蘇質疑選務不公提起當選無效之訴，但去年5月屏東地院一審判定周當選有效，蘇不滿再提上訴。



不料，事隔近1年後，有媒體報導稱，這起官司沒有遵循公職利益衝突迴避法，因為一審承審法官陳怡先的丈夫、也就是律師黃偉倫，曾受雇於周的律師事務所。為此，國民黨團30日也開記者會大動作質疑陳怡先應利益迴避，否則會讓民眾對司法失去信任，因此強烈要求“司法院”說明，並查明有無違法。



對此，正在訪美中的周春米透過屏縣府發言人鄞鳳蘭提出3點回應，一是律師黃偉倫於13年前在周的律師事務所任職，但在2014年5月離職；二是在蘇清泉提起的選舉訴訟中，周是被告，對於屏東法院的承審法官是黃偉倫太太，周尊重屏東地院的職權與決定；三是蘇清泉選舉選輸，就說公務人員作票，訴訟打輸，就說法官有問題，這是否定民意，抹黑選務人員和司法，毫無民主素養！



