不甩“立院”決議　官方搬出電業法仍要漲電價

台“經長”王美花。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／台灣電價自4月1日起平均調漲11%，但“立法院”30日下午通過決議凍漲電價。“經濟部”對此表示，目前電價審議機制，是依照2015年“立法院”決議訂定電價公式，而且後續已經“寫入法律”、依照電業法49條辦理。“經濟部”尊重“國會”的決議跟關切，但無論是“經濟部”或台電都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。



“經濟部”指出，依前述修訂後電業法第49條及其子法，已明定電價費率檢討調整機制，主管機關“經濟部”據此召開電價費率審議會，一年檢討兩次電價，並依節能減碳、照顧民生等原則訂定費率，因此辦理電價審議事宜，必須依法行政。



中國國民黨與台灣民眾黨“立委”今日中午聯手，通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。



對此，“經濟部”呼籲，懇請民眾支持台電公司，俄烏戰爭造成的國際燃料價格飆漲，世界各國都大漲電費，台電公司發購電燃料成本已連續兩年高達新台幣6000億元以上，與俄烏戰爭前約3000億元的燃料支出相比，確實是翻倍大增。而台灣的電價依然是相對緩和，且調整以用電大戶為主，減緩民生衝擊。



“經濟部”指出，以核電占比較高的法國及韓國為例，其2020~2023年間工業電價累積調幅已分別高達160%與87%，反觀台灣電價調整相對和緩，與民生物價最相關的住宅及小商店用電，近3年累積調幅分別僅7.1%及12.2%。



“經濟部”表示，目前電價成本仍高於電價，若無法調整，不僅有全民補貼用電大戶的問題，更讓台電公司經營面臨財務危機。2023年底台電累積虧損已達3,826億元，若電價不調整，2024年將再虧損2,124億元。對台電公司確保穩定供電、投資電網強韌等業務，將有極為不利的影響。



