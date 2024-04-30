南投世界最大銅鑄媽祖像　許淑華參香祈福

許淑華向媽祖行三獻禮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月30日電（記者 方敬為）擁有世界最大銅鑄媽祖像的南投縣草屯鎮朝清宮，今天中午舉辦遶境起駕儀式，國民黨南投縣長許淑華出席參香祈福，希望世界和平、國泰民安、南投縣政昌隆。廟方表示，許淑華2022競選縣長期間有出席媽祖銅像開光儀式，當時有祈求選情順利，當選後贈匾還願，媽祖還保留空間給縣長掛匾，兩者頗有緣分。



南投草屯朝清宮供奉媽祖，人稱“草屯媽”是是由台中清水朝后宮湄洲天上聖母分靈，在當地至少有60年歷史，因神威顯赫、香火鼎盛，為在地重要信仰中心之一。該廟的特色在於，屋頂上有一尊高達11.9米的銅鑄媽祖聖像，號稱世界最大，成為草屯知名的宗教地標。



草屯媽4月30日中午舉辦年度遶境起駕儀式，許淑華親臨參香，祈求世界和平、國泰民安、南投縣政昌隆。並依循傳統科儀，依序獻花、獻果、獻財帛，行三獻禮，施放起馬炮宣布遶境起駕。



朝清宮主委黃添榮表示，許淑華與草屯媽有緣，2022競選縣長期間有出席媽祖銅像開光儀式，當時有祈求選情順利，獲得媽祖庇佑當選，去年9月縣長特別贈匾還願，當時廟內懸掛匾額的牆面有塊舊匾掉落，許多宮廟、個人欲贈匾補缺，都“擲無茭”，直到許淑華要贈匾才擲到聖茭，相當玄妙！今天縣長再次出席起駕儀式，展現對草屯媽祖誠摯信仰精神。



草屯媽也具有兩岸淵源，當年鑄造媽祖銅像時，因為體積龐大，加上台灣本地鑄造費用高昂，因此銅像各部件都是先在大陸鑄造，再運回台灣組裝，兩岸協力才順利完成連同基座高達12.5米的壯觀媽祖銅像。