民眾轟只替賴皮寮解套　台官方：使用態樣複雜

賴清德萬里老家。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／針對中國國民黨新北市市議員質疑台“內政部”“國土管理署”替賴清德的萬里老家解套，卻不顧水金九等區域通案。“內政部”“國土署”今天表示，原住民族土地、林業用地或是廢礦區居住權皆應納入檢討保障。瑞芳水湳洞、金瓜石地區因使用態樣複雜，已請新北市政府提供確切土地範圍，並由“經濟部”地礦中心盤點分析後，再接續併案討論。



對於官方被質疑獨厚賴清德，新北市瑞芳區銅山里長陳嶽生說，礦區土地解編全台應一併辦理，才不會太難看、被人講話。新北市瑞芳區石山里長吳乾正表示，“黑金、黃金”都曾支持台灣經濟發展，如今農地可以蓋農舍、經營民宿，反觀礦民的處境，連弱勢都排不上。



“國土署”表示，本次辦理廢礦區礦業用地檢討作業，是因為在礦權廢止時，當時政府其實有多次機會協助民眾保障民既有合法居住權益，如依非都市土地使用管制規則第37條規定，即時通知土地所有權人辦理使用地的變更，或者是利用“中央”補助地方辦理擬定區域計劃過程進行檢討等，惟過程皆毫無任何作為，致衍生出民眾喪失合法居住權益問題。



“國土署”指出，遺憾此問題延宕至今仍待處理，因此，該署主動邀集“經濟部”及地方政府共商廢礦區土地通案處理方案。無論是針對原住民族土地、林業用地或是本次廢礦區域議題，皆是要保障原有民眾的既有合法居住權益及解決不合時宜的使用地編定問題，因此採修正全台區域計劃公告實施日為認定時間點。



至於新北市政府提及針對瑞芳水湳洞、金瓜石地區，“國土署”表示，除居住行為外，還需放寬包括其他商業、觀光遊憩等用途。惟此使用態樣複雜，在今年4月研商會議中，已請新北市政府後續要提供確切土地範圍，並由“經濟部”地礦中心進行土地現況及使用態樣整體盤點分析後，再接續併案討論。