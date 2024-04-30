台電仍要漲電價　洪孟楷：痛苦算賴清德頭上

洪孟楷受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月30日電（記者 黃筱筠）“立法院”會今天處理國民黨團所提停止調漲電價案，表決結果，藍白人數優勢通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價，但“經濟部”稍後發布新聞稿指出，尊重“國會”的決議，但無論是“經濟部”或台電，都必須依法守法執行業務，遵守電價審議結果。



國民黨“立院”黨團書記長洪孟楷在表決後受訪指出，“經濟部”看到這樣表決結論，還是不停止調漲電價，這是不聽人民聲音，神仙難救無命人，還是“經濟部長”王美花給賴清德上任的禮物，想要幫忙拆炸彈？還是增加人民痛苦指數？民眾一定會把增加民生負擔，算在新任政府頭上。



藍白提案電價凍漲，今天在“立法院”經過表決後，贊成59比反對50通過決議，應立即停止調漲電價。



“立法院”今天針對電價調漲等決議案表決前，還先由“立法院長”韓國瑜主持協商。“經濟部長”王美花列席“立法院”朝野黨團協商，於會中說明台電虧損狀況嚴峻和今年4月電價調漲方案。她指出，俄烏戰爭之後的電價成本高漲，因為國際原料高漲，與俄烏戰爭前相較，台電原料採購成本翻倍，這也造成台電鉅額虧損。



談及4月電價調漲方案，王美花表示，按照電業法，成立電價審議委員會，在相關審議委員會審議通過，台灣電價調漲的情形都有呼應大家體諒照顧庶民、中小企業等等，有做不同的情境、有做不同的調漲方法，“我看是全世界僅見”。