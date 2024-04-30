僅用4個月　今年全國快遞業務量已達五百億件

中評社香港4月30日電／國家郵政局監測數據顯示，截至4月29日，今年中國快遞業務量已達500億件，比2023年提前32天，折射出中國經濟正延續恢復性增長、回升向好的態勢。



隨著農村快遞物流體系的深入完善，各地特色農產品搭乘快遞快車，直達千家萬戶。作為農產品出村進城的重要渠道，快遞業在降低農產品流通成本、提升農產品流通效率等方面發揮著越來越重要的作用。



新華社報導，國家郵政局發展研究中心產業經濟研究部主任王岳含說，當前，每天有1億多件快遞包裹進出農村，為服務生產、促進消費、聯通城鄉、暢通循環提供有力支撐。快遞企業主動適應農產品“品多、質鮮、量大”的特點，不斷創新攬收模式，加大冷鏈投入，優化運輸路徑，延伸服務鏈條，提升了農村地區服務能力水平，推動了農產品寄遞業務規模化發展。



現在，人們足不出戶也能品嘗甘肅天水的麻辣燙，最快48小時就能收到新疆伽師的西梅。快遞業規模持續壯大的同時，服務網絡不斷拓展，區域發展結構更加均衡，中、西部地區業務量加速增長，成為帶動行業發展的重要力量。



今年年初，國家郵政局提出要持續優化發往部分區域的電商快件寄遞服務，引導主要快遞企業優化運營模式，推動電商平台完善銷售方式，實現快遞企業“有件必發”目標。以新疆為例，快遞企業調整建包方式，探索快遞進疆集運倉模式，並在烏魯木齊、阿克蘇等地建設轉運樞紐，實現了運輸、分揀、投遞等環節的資源整合，電商快件寄遞服務得到明顯改善。



數據顯示，今年隨著快遞企業聯合電商平台在新疆地區逐步試點推行服務提升計劃，新疆日均投遞量增加了近百萬件，對推動新疆農特產品疆內收購、疆外銷售“兩張網”建設發揮了積極作用。



今年以來快遞業以積極培育新質生產力激發發展新動能，以科技創新推動產業創新，大型分撥中心智能化改造加快推進，無人倉、無人

車、無人機等大規模應用，行業信息化、智能化水平不斷提高，運輸效率、服務質量得到持續提升。