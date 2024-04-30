？港交所：首批虛擬資產現貨ETF上市

中評社香港4月30日電／香港交易所30日宣佈，亞洲首批虛擬資產現貨ETF正式上市。業內人士認為，這增加了香港市場的產品種類，並為投資者提供更豐富的選擇，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位。



新華社報導，首批虛擬資產期貨ETF在2022年上市後備受投資者青睞，交投暢旺。在香港上市的三隻虛擬資產期貨ETF日均成交量由2023年的890萬港元增加至2024年第一季的5130萬港元，同時也吸引了5.29億港元的資金流入。



香港交易所證券產品發展主管羅博仁說，新上市的虛擬資產現貨ETF將豐富香港交易所多元及活躍的ETF市場生態圈，為投資者提供新資產類別的投資機會，這也將進一步提升香港交易所買賣產品的種類及流動性。



香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，當日上市的六隻虛擬資產現貨ETF也是亞洲首批的同類產品，充分展現了香港證監會在促進市場長遠健全發展的同時，在投資者保護和其他監管方面作出全面和有效監管的工作成果。



香港特區政府署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在當日的上市儀式上致辭表示，未來特區政府將繼續積極善用香港的獨特優勢，推動虛擬資產市場發展的深度及廣度，在確保市場穩健和保障投資者利益的前提下促進市場多樣性發展，也為香港金融服務業創造更大機遇。