內地來港新措施助力兩地交流合作

中評社香港4月30日電／ 對於國家移民管理局最新公佈與港澳相關的出入境管理措施，身兼“香港內地經貿協會”會長的“香港人才大融合促進組”總召集人黃炳逢表示：這是令人振奮的安排，大大有利於香港與內地的進一步融合，人才的交流便利擴大到北京及上海兩個人才高度集中的地方，促進香港與內地更多合作共贏的機會，特別是香港需要更多各方面創新科技及產業化人才參與到各個發展領域，也需要加強與內地高科技企業的更多聯繫。除了落地香港的人才，此等便利措施可以助力香港與內地各城市共享人才，建立新的人才融合模式。到港交流便利又讓內地人才可以利用香港一國兩制的優勢得到更大的發揮，產生多贏效果。增加人才及企業人員到港的便利，也增加香港極需要的人流、客流，特別是消費力較高的專業人士及企業人員，正是急香港之所急。



身兼“北京市香港內地經貿協會”會長的黃炳逢指出：北京雖然不在粵港澳大灣區的城市裡面，但京港兩地多年來合作無間，最新的北京人才便利到港措施和商務簽注延長安排，可以促進北京分享香港作為大灣區重要引擎所帶來的額外紅利，與香港攜手建設大灣區，也同時讓香港可以加深與首都人才及企業的交流合作。北京市的人才和所在的企業有了更多便利措施，可以更靈活、更有效地運用他們的時間，有更多交流地點的選擇，與香港建立更緊密的夥伴關係。香港現正努力同時打造國際創科中心及國際文化交流中心，當中的重要範疇包括生命健康科技、信息科技、人工智能、文化藝術創意、影視娛樂等等。這些都是北京擁有龐大資源的領域，特別是全國最高學府林立，全國的重要研發機構都在京城，重量級文化機構及文化人藝術家匯聚。香港人到內地一直很方便，而基於各種考慮，內地同胞到香港從前受到不同條件限制，但總不能只集中單向交流，新措施是增加雙向交流的重要一步，期望更多兩地交流便利的措施陸續出台，涵蓋的人員種類更多，便利範圍更廣，特別是文化藝術方面。