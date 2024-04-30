不甩“立院”通過凍漲案　蔡政府照漲電價

林子倫。（中評社 資料照） 中評社台北4月30日電／台灣電價4月起調漲，在藍白“立委”合作下，“立法院”院會今天中午表決通過停止調漲電價案。但“行政院”發言人林子倫下午表示，對於“立法院”今日所做相關決議，“行政院”表達遺憾之意。此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。林並強調，“行政院”及“立法院”同屬“憲法”規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。



“經濟部”在“立法院”決議通過不久，即發出新聞稿表示，目前電價審議機制，是依照2015年“立法院”決議訂定電價公式，而且後續已經“寫入法律”、依照電業法49條辦理。“經濟部”尊重“國會”的決議跟關切，但無論是“經濟部”或台電，都必須依法守法執行業務，遵守目前電價審議機制的結果。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤在表決之後受訪表示，藍白聯手要用立法權取代行政權，這是逾越權力分立原則，她喊話藍白不要惡搞、瞎搞。



藍白“立院”黨團聯手通過電價凍漲提案，要求政府討論能源政策。“行政院”發言人林子倫表示，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共同盼望，對於“立法院”今日所做相關決議，“行政院”表達遺憾之意。同時，此次電價調整依電業法等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。另一方面，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。



台灣電價4月1日起平均調漲11%，國民黨、民眾黨“立院”團3月底提案，建請“立法院”決議停止調漲電價案，民進黨團提議協商，今天協商期滿，朝野甲動因應。藍白聯手以多數優勢強勢表決通過電價凍漲案。



林子倫指出，“行政院”及“立法院”同屬“憲法”規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。同時，政府能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，對於“立法院”今日所做決議，“行政院”表達遺憾之意。



林子倫表示，過去國際經歷百年大疫及烏俄戰爭等各種波動，國際能源價格皆大幅調漲，使得台電在過去幾年來面臨龐大壓力及虧損。為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及“國家安全”等各面向之穩定發展，電價調整實為不得不然之措施。



林子倫表示，經歷屆政府及“國會”共同討論決議，電業法第49條及其子法已明確規範電價審議及核定之法定機制，此次電價調整經過工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會依法討論及共同決策後，才做出相關決議，並非行政部門單一決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。同時，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對民眾之影響降到最低。