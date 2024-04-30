空客在中國第二條總裝線項目建設穩步推進

中評社香港4月30日電／機械轟鳴、焊花飛舞，走進天津港保稅區，空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目（以下簡稱“二線項目”）的施工現場內，各項建設工作如火如荼，全力向著2025年底竣工投產的目標全力衝刺。



2023年4月，天津市、中國航空工業集團有限公司與歐洲飛機製造研發公司空中客車共同簽署《空客天津A320系列飛機第二條總裝線項目框架協議》，進一步拓展A320系列飛機在中國的總裝能力。



新華社報導，從起初規劃設計，到去年9月底項目破土動工，再到今年3月底總裝廠房完成基礎施工，短短一年時間，這張協議已取得纍纍碩果。



“天津總裝線是空客全球工業戰略佈局的關鍵，拓展二線有助於我們在脆弱的生態系統中創造更大的靈活性，以滿足全球更廣闊的市場需求。”空中客車天津總裝有限公司總經理陶昊安說，“穩定可靠的總裝線、周圍優質的基礎設施、有韌性的供應鏈，讓我們對這裡的生態系統和中國合作伙伴及供應商非常滿意。”



二線項目建成後，天津將形成兩條單通道飛機生產線和一條雙通道飛機生產線的整體佈局，支撐空客提升全球產能，更好地滿足市場需求。



“二線項目落地，意味著空客在天津港保稅區的飛機生產能力未來將翻倍。我們具備了進一步深度參與國際產業鏈合作、推動更多配套項目落地的基礎。”天津港保稅區航空產業發展局局長楊林說。



2008年9月，空客在歐洲以外設立的首條民用飛機生產線在天津正式投入運營，一系列供應鏈生態系統也陸續在這裡搭建。



“在中國搭建供應鏈，我們能夠減少全球供應鏈成本和複雜度，提高生產的可持續性，更好地服務中國市場和更加廣闊的全球市場。”陶昊安說，“我們正在評估未來第二條生產線的配置，以便建立非常高效、有競爭力和可持續的生態系統，這將為中國航空產業及供應商帶來更多合作機會。”