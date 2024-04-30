三大指數穩在擴張區間　經濟總體延續回升態勢

中評社香港4月30日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會4月30日發佈數據，4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.4%、51.2%和51.7%，新華社分析指出，雖然均比上月有所下降，但三大指數繼續保持在擴張區間，顯示中國經濟運行總體延續回升態勢。



“4月份，中國製造業PMI為50.4%，連續兩個月位於擴張區間，製造業繼續保持恢復發展態勢。”國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河說。



——企業生產繼續加快，市場需求保持擴張。



4月份，生產指數為52.9%，比上月上升0.7個百分點，為2023年4月份以來最高。中國物流信息中心專家文韜表示，4月份，新訂單穩中有增以及前期積壓訂單消化，加之企業利潤持續增長，推動製造業企業生產活動加快上升。



從需求指數看，4月份，新訂單指數為51.1%，比上月下降1.9個百分點，但仍位於擴張區間，製造業市場需求繼續恢復。從外需情況看，新出口訂單指數為50.6%，繼續保持擴張，表明企業出口業務總體繼續改善。



文韜表示，3月份市場需求集中釋放，導致4月份需求增速有所回調，但結合前期指數變化來看，3月份至4月份，製造業新訂單和新出口訂單均保持增長態勢，經濟回升向好動力增強。



——大中小企業均持穩運行，新動能繼續較快擴張。



4月份，大型企業PMI為50.3%，繼續位於擴張區間；中型企業PMI為50.7%，比上月上升0.1個百分點，連續4個月上升；小型企業PMI為50.3%，與上月持平。同時，各規模企業生產指數和新訂單指數均連續兩個月位於擴張區間，產需持續釋放。



“結合來看，當前大中小企業協同增長，經濟恢復的穩定性、均衡性有所提升。”文韜說。



4月份，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為51.3%和53.0%，繼續位於擴張區間，且均高於製造業總體。消費品行業PMI為50.5%，繼續保持擴張。文韜表示，今年以來新動能呈現平穩較快增長勢頭，與新質生產力發展形成良性互動，進一步促進了經濟結構優化。