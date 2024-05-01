李家超：已有11萬人經各項人才計劃來港

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，截至今年3月底，已有約11萬人才經各項人才計劃來港，其中高端人才通行證計劃共收到約77000宗申請，約62000宗已獲批。



李家超表示，人才是競爭力的重要元素。國家移民管理局日前宣布，下星期一（五月六日）起實施多項便民利企來港的措施，包括持商務簽注人士逗留期限由七天增加一倍至14天；商務簽注可以“全國通辦”，申請人由以往需要在戶籍或居住地申請，變成可以在全國各地申請；將人才簽注的適用範圍，由大灣區內地城市，擴展至北京和上海。這會大大方便人才來港，包括傑出人才、科研人才、文教人才、衞健人才、法律人才及其他人才，可以“一簽多行”，有效期一至五年，每次停留香港最長30天。



李家超說，據評估，這一系列措施會惠及全國一億多個個體工商戶。“全國通辦”帶來的方便，會大量刺激人才更多來港，可逗留的時間由七日增加一倍至14日，將現時有關的商務活動增加一倍，所帶來的經濟效益會以乘數復式增長。



李家超表示，中央全力支持香港實現由治及興，表示挺港惠港措施會陸續有來。這些包括早前把兩個本地生產總值過萬億的城市——西安和青島，新增成為個人遊城市。二月二十六日啟動了“跨境理財通2.0”，以及兩星期前由中國證監會（中國證券監督管理委員會）宣布的五項新措施，擴容和豐富互聯互通的內涵，以及支持中國龍頭企業來香港上市等，為市場帶來重要的提振作用。“我感謝中央對香港的關心和支持。我會繼續和中央緊密匯報香港的情況，商討及積極爭取更多挺港惠港措施，尤其爭取開放更多個人遊城市，讓更多高消費群內地同胞來港自由行，增加香港人氣和財氣。”



李家超表示，政府會不斷努力，亦期望香港各界運用好中央各項挺港惠港措施，同時強化自身既有優勢，與過去香港經歷過的多次經濟成功轉型期一樣，積極作為、自強不息、創新、創造、應變、懂變，主動適應新形勢新挑戰、展現新魄力。



李家超說，中央挺港人才措施，正正和本屆政府上任後一直全力“搶人才”所推出的政策目標互相呼應。他表示，自上任後推出了多項“搶人才”計劃，包括全新的“高端人才通行證計劃”（“高才通”），優化“一般就業政策”、“輸入內地人才計劃”、“科技人才入境計劃”等，亦取消了優才計劃的配額。截至今年三月底，已有約11萬位人才經各人才計劃來到香港。其中，“高才通”截至今年三月底共收到約77000宗申請，共有近62000宗已獲批。