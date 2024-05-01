李家超：香港全球人才高峰會將在下週舉行

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，特區政府下周首次舉辦“香港.全球人才高峰會”，邀請海內外政界、學術、商業等界別的領袖出席，預計總共會吸引超過七千人參與。



李家超說，人才是全世界都想吸納的。在下星期，政府將一連兩日舉辦首次“香港.全球人才高峰會”，包括海內外政界、學術、商業等界別的領袖會出席，預計總共會吸引超過7000人參與。高峰會由三部分組成，即“國際人才論壇”、“第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會”，以及“機遇匯人才博覽展”。



其中“國際人才論壇”會以“國際人才的力量”為主題，從宏觀角度探討國際人才競逐及流動的大趨勢。而“粵港澳大灣區人才高質量發展大會”是由香港特區政府、廣東省政府和澳門特區人才發展委員會共同舉辦，彰顯大灣區三地高度融合和合作。“機遇匯人才博覽展”，將會有近100間機構參展，更會為來香港的人才提供度身訂造的服務。



李家超說，香港會發揮好“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，會連繫與會者、服務提供商和潛在僱主，幫助配對。“我們吸引全球人才匯聚香港，會直接提升香港競爭力，帶動經濟發展，讓市民分享發展的成果。”