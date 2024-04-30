台積電落腳嘉縣　黃敏惠憂嘉義市被邊緣化

嘉義市議員鄭光宏（右）質詢市長黃敏惠（左）市民憂心嘉市會被邊緣化的議題。（照片截自市議會直播畫面） 中評社嘉義4月30日電／台積電CoWoS先進封裝廠等重大建設落腳嘉縣，嘉義市面臨邊緣化危機，市長黃敏惠今天到市議會施政報告時強調，區域整合、互利共榮，嘉市不缺計劃，缺“中央”的支持與鼓勵。



黃敏惠到嘉義市議會施政報告，說明市府將透過3大階段不同年代的發展，打造台灣新都心的城市願景。



國民黨嘉義市市議員鄭光宏質詢提到，華泰名品城落腳嘉義高鐵特區、台積電確定設廠嘉義科學園區，預計2028年啟用營運及投產，市民憂心嘉義市被邊緣化，呼籲市長及市府團隊超前部署，擴大嘉市既有教育、醫療等優勢。



黃敏惠說，面對鄰近縣市產業園區不斷開發，嘉義市找到自己的定位，以打造台灣新都心為志的永續城區為目標，透過北港路二側區段徵收土地開發，建構經貿會展中心及產業新創基地，以及嘉北車站周邊區段徵收，導入醫療、長照、木產業聚落及休閒商業等，打造縣市共榮共好的優質生活圈。



黃敏惠表示，要致富、先開路，持續完善公共運輸系統，推動東義路與盧山橋、台18線軍輝橋等聯外道路改建工程，也積極爭取軌道運輸，並與嘉縣積極溝通，盤點嘉義地區軌道整體路網，提出8條高需求路廊獲“交通部”於今年3月22日備查。



此外也提出嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究，規劃全長約15.06公里、13座車站，連結台鐵與高鐵的藍線捷運，提送嘉義市議會爭取支持提報“中央”爭取經費。



黃敏惠認為，交通要平權，跨縣市的交通建設應是“中央”權責，面臨被邊緣化危機，為了城市發展，市府從不推諉，積極辦理先期可行性評估相關規劃。