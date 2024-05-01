李家超：高才通每年經濟貢獻340億元

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，高才通計劃估計每年可為香港帶來約340億元直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。



李家超表示，自己上任後，推出了多項“搶人才”計劃，包括全新的“高端人才通行證計劃”（“高才通”），優化“一般就業政策”、“輸入內地人才計劃”、“科技人才入境計劃”等，亦取消了優才計劃的配額。



李家超說，截至今年三月底，已有約11萬位人才經各人才計劃來到香港。其中，“高才通”截至今年三月底共收到約77000宗申請，共有近62000宗已獲批。根據調查，“高才通”人才在香港主要從事管理及專業工作，收入中位數約為五萬元，約四分之一收入更高達10萬元或以上，約一成更達到月入20萬元或以上。他們不少攜同配偶來港。單以去年計，這些配偶就有超過21000位。他們普遍年輕，超過一半是40歲以下。部分亦開始投入職場，當中大多從事較高技術的工作，月入中位數約三萬元，約一成更達10萬或以上。



李家超表示，估算“高才通”計劃每年可以為香港帶來約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約百分之一點二。