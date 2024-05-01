李家超：“走塑”安排整體平穩有序

行政長官李家超出席行會前見記者（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，首階段管制即棄塑膠產品新法例實施以來整體平穩有序，市民逐步適應“走塑”的要求。政府會留意替代品供應再決定下一步措施。



李家超在回答記者提問時說，“走塑”措施推出的這段時期，整體來說是平穩有序的，而市民不論是外賣或是堂食用餐，亦逐步適應新的“走塑”要求。很大部分市民包括有報導指約六、七成人，無論堂食或外賣都不要即棄餐具，併購買可重用餐具。李家超說，希望市民改變生活習慣，同時不會造成很大影響。“過程中當然有不斷優化空間，我相信無論是經營者或替代品的提供者都會不斷強化，提供不同的替代品。”



李家超表示，社會上有討論食肆牌照和“走塑”方面的規定，希望有更清晰的解讀，環境及生態局局長已多次解釋，並會繼續解說實際運作情況。李家超強調，政府會留意市民適應首階段“走塑”情況及替代品供應等問題，才決定下一步措施。“必須考慮社會的替代品是否足夠，還有市民是否可以適應所需的價格，我們會有序推行。”



至於垃圾收費，李家超以英文回答提問時表示，政府會檢視先行先試的結果，然後作出決定並告知公眾。