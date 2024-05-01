李家超：最低工資需兼顧工人權益和經濟發展

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月1日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超30日出席行政會議前會見傳媒時表示，有關最低工資的決定需取得平衡，既要保障工人合理工資，也要確保所定工資不讓低工資崗位流失，還要保證香港經濟得以發展。



李家超表示，最低工資委員會已就最低工資檢討提交報告，特區政府正仔細研究，會盡快公佈有關決定，希望有關決定可以達到方法簡單易懂、處理最低工資時有可確定性和可預知性的目的。



“五一”國際勞動節臨近，會見媒體時李家超預祝大家勞動節快樂，亦向所有辛勤工作的打工仔女表達謝意。李家超說，政府一直重視和關心勞工的福祉，過去一年多以來，推出多項照顧勞工的政策，取得了實質進展。例如去年《施政報告》提出“再就業津貼試行計劃”，會在七月十五日推出，為重投勞動市場的中高齡人士提供津貼，進一步釋放潛在勞動力。此外，僱員再培訓局正加強本地培訓及推動就業，亦在二月落實調高再培訓津貼的每月限額至8000元。至於就檢討俗稱“418”的“連續性合約”規定，勞顧會（勞工顧問委員會）已達成共識，將有關規定放寬為四星期工時合計不少於68小時。政府已開始展開有關修例工作，加強保障較短工時的僱員。



李家超表示，另一項重要的勞工利益，是工人的職業安全與健康。各部門不斷透過巡視、執法，督促業界提高安全意識，嚴格遵守職安健法例和規則。勞工處時刻檢視各行業的職業安全和健康守則，並不時發布和更新相關的實務指引。工業安全是每一個工程負責人、分判商、持份者，以至從業員等，都需要共同負擔的責任。每名僱主必須為員工提供安全健康的工作空間、充足的培訓、健全的裝備，工作場所提供者要提供妥善和符合安全守則的工作環境，而僱員亦要自覺遵守安全守則，在前線遇上工業安全問題要向僱主反映，共同商討改善方案。企業要時刻做好風險評估和預防措施，多利用機械、科技取代人手在高危地點工作，以減低職業安全的風險，須嚴格執行每項安全指引，並推行獎罰制度以提高工友的安全意識等，建立及維持工業安全的文化，需要植根於每一個參與的人士之中，讓每一位打工仔女“開開心心上班、平平安安回家”。



“香港總勞動人口超過380萬，每一位都對社會蓬勃發展作出貢獻，每一位都是這個共同家園的重要成員。”李家超說，“勞動節將至，我會探訪及慰問工友，為他們打氣，聽他們的心聲。”