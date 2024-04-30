兩岸科創中心亮相中關村論壇　重大成果發布會

活動現場 中評社北京4月30日電／4月29日下午，2024中關村論壇年會重大成果專場發布會舉行，兩岸科技創新中心亮相專項發布環節並進行專題推介。市台辦副主任劉先傳，亦莊控股黨委常委、董事、副總經理周宇清，經開區營商合作局、兩岸科創中心辦公室負責人，京台兩地高科技台企代表等參加。



會上，周宇清代表發起單位，以“科技創新 融合發展”為主題，系統介紹兩岸科技創新中心成立背景、發展目標等情況，重點推介中心六大功能平台及科創研發、企業培育、產業金融、人才保障等支持政策，受到與會企業關注。



中關村論壇是全球科技發展與創新成果交流合作的國家級平台。此次，兩岸科技創新中心借助中關村論壇平台開展推介，進一步提升了中心知名度和帶動效應，有助於支持台灣科技企業、科創團隊、領軍人才來京發展，尋求合作，促進兩岸產業合作與和技術成果轉化共享。



習近平總書記在會見馬英九一行時指出，我們始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共享祖國大陸發展進步成果。兩岸科技創新中心還專門邀請威盛集團、英業達集團、人次方等科技領域台資企業負責人參會，共同分享北京國際科技創新中心建設成果，鼓勵支持台企深度參與和融入首都高質量發展。



下一步，兩岸科技創新中心將繼續服務北京國際科技創新中心建設，促進兩岸產業協同創新，構建兩岸科創體系，推動兩岸創新鏈、產業鏈、資金鏈、人才鏈深度融合，為深化兩岸融合發展發揮更大作用。