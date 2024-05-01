游毓蘭訪陸有感：兩岸互動要能堆疊善意

前藍委游毓蘭。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月1日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日率藍委團訪陸，訪團28日回台當天，中國大陸即宣布多項惠台措施。對此，隨行的前國民黨“立委”游毓蘭向中評社表示，兩岸關係需要突破，這次藍委開了這扇門，此行她感覺大陸是希望兩岸所有互動要能“堆疊善意”。



對於中國大陸為什麼不和民進黨打交道？游毓蘭就其觀察指出，因民進黨到現在還沒有一個很有誠意的方式，能夠與大陸進行實務上的互動。



游毓蘭為美國伊利諾大學芝加哥分校公共政策分析博士，曾任央警察大學外事警察學系主任、行政警察學系主任，2020年曾出任國民黨不分區“立委”。游毓蘭現為警察及眷屬關懷協會理事長、婦幼及被害人關懷協會理事長。



國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日率藍委團訪陸，游毓蘭也受邀隨行參與行程。對於此次訪團成果，大陸宣布13項惠台措施，包括開放福建居民到馬祖旅遊、開放文旦柚賣往中國大陸、大陸宣布開放30個主要城市對台海空運直航，以及大陸宣布開放20個主要城市居民透過網路即可辦理入台證。



游毓蘭表示，她因警政專業長期參與“立法院”內政委員會，而內政委員會所轄的“海巡署”、移民署、陸委會等單位都與兩岸事務有關，所以在她“立委”任內四年當中也經常就兩岸問題與政府官員溝通、質詢。

