媒體：西方提供的武器大雜燴已成為基輔的噩夢

中評社香港4月30日電／北約向基輔提供的各種武器的"大雜燴"已成為烏克蘭軍隊的維護噩夢。



衛星通訊社據《華爾街日報》報道，“向烏克蘭提供的近200種不同的作戰裝備中有許多是從北約成員國獲得的。這個大雜燴變成了烏克蘭的維護噩夢。烏克蘭不得不乞討其中許多裝備的備件。”



該刊物稱，儘管有裝備標準並努力確保裝備的互換性，但即使是基本的東西也無法實現統一。例如，北約軍事委員會主席羅布·鮑爾表示，即使口徑為155毫米炮彈也有14種型號。有些射彈不適合某些發射器，有些則無法連接到瞄准器。



俄羅斯此前已就向烏克蘭供應武器問題向包括美國在內的各國發出照會。俄羅斯外長拉夫羅夫指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。



2021年年底，烏克蘭東部頓巴斯地區局勢加劇。基輔和西方國家對俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結部隊表示擔憂。2022年初，2014年烏克蘭政變後自行宣佈成立的頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國稱基輔準備入侵，請求俄羅斯總統普京承認兩國。俄羅斯總統普京2月21日簽署承認兩國的總統令，24日宣佈決定對烏克蘭採取特別軍事行動。克宮稱行動的目標是將烏克蘭去軍事化。西方國家隨即對俄羅斯實施多項制裁，涉及國債、銀行業等多個方面。