中評觀察：傅崐萁訪陸為兩岸注入正能量

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧27日下午在北京人民大會堂新疆廳會見傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月3日電（記者 海涵）由傅崐萁率領的中國國民黨民意代表參訪團一行4月26日晚至4月28日晚在北京參訪交流。在短短兩天的時間裡，參訪團行程緊凑，涵蓋與大陸高層官員會見、與大陸有關部門交流、參訪代表性產業、與台青台商會面等，內容豐富、成果頗豐。



據筆者觀察，傅崐萁一行是2016年民進黨再次上台執政以來規模最大的藍委訪陸團，此次參訪也是繼馬英九二次訪陸後今年的又一項重要兩岸交流活動。大陸各級各部門予以高度重視，對參訪團一行表達熱烈歡迎，並展開深入溝通交流。傅崐萁一行此次訪陸雖時間不長，但有高點、有重點、有亮點、有支點，是兩岸交流的很好示範，為兩岸關係和平發展注入了正能量。



首先，大陸高層官員會見傅崐萁一行，再度清晰闡述大陸對台方針政策，這是傅崐萁一行訪陸的高點所在。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧4月27日下午在北京人民大會堂新疆廳會見傅崐萁一行，時間長達1個多小時，這是今年以來中共中央領導人第二次在人民大會堂會見來訪的台灣人士。傅崐萁行前曾將4月27日下午的這場活動稱為此行的“重頭戲”，重視非常。



在會見中，王滬寧指出，大陸堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸交流合作、融合發展，同台灣同胞一道，為兩岸謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。這再度向島內表明和闡述了大陸對台基本政策，強調促進交流、維護和平。作為中國國民黨民意代表，傅崐萁一行是帶著台灣的民意而來，他在同王滬寧的會見中也表示，希望在國共兩黨共同政治基礎上，促進兩岸交流合作、同胞互相往來，共同維護台海和平，推動兩岸關係重返和平發展正軌。

