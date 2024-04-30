“政院”提名NCC主委翁柏宗、副主委陳炳宏

中評社台北4月30日電／台灣通訊傳播委員會（NCC）含主委在內4名委員任期將於今年7月31日屆滿。“行政院”今日表示，已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯、詹懿廉等4人名單函送“立法院”審查，並指定翁柏宗為主任委員。



日前傳出原本由準副“閣揆”鄭麗君建議人選、台灣通訊學會理事長劉柏立，但因為曾經支持“黨政軍條款”廢除，遭民進黨“立委”反對出任主委。



NCC有4位委員任期將在今年7月31日屆滿，包含主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲，“行政院”今天依“通訊傳播委員會組織法”第4條第4項規定，在任期屆滿3個月前，也就是4月底提名，送請“立法院”同意。



人事總處表示，“行政院”已將提名人選翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等4人名單函送“立法院”審查，此次提名經考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，其中翁柏宗為續任，陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉等3人為新任，並指定委員翁柏宗為主委，陳炳宏為副主委，任期均自2024年8月1日起至2028年7月31日止。



人事總處說明，上述被提名人專長含括電信、傳播及財經相關領域，學經歷俱優，符合NCC組織法規定。另外，“行政院”在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定，期盼“立法院”能盡早依法定程序完成審查，以利NCC業務得以順利運作。



根據人事總處資料，4位被提名人皆為無黨籍，男女比例各半。被提名為主委的翁柏宗現職是NCC副主委，是成功大學電機工程研究所碩士，專長為頻譜管理、通訊傳播監理；陳炳宏副主委，為美國賓州州立大學大眾傳播博士，現職是台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授兼秘書室新聞小組組長，專長於傳播產業經濟分析、傳播經營與管理、媒體素養教育、新聞採訪寫作實務，以及傳播政治經濟分析等。



羅慧雯是日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長是傳播政策、傳播產業、公共媒體與政治經濟學；詹懿廉是美國威斯康辛大學麥迪遜校區新聞暨大眾傳播研究所碩士，現職為通訊傳播委員會平台事業管理處處長，專長是新聞行政以及廣電事業監理。



