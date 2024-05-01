旅遊融冰　黃正聰建議台灣先恢復5海上航線

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月1日電（記者 方敬為）針對大陸宣布將開放福建民眾赴馬祖旅遊，靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰接受中評社訪問表示，中國大陸有政策鬆綁，創造兩岸旅遊融冰契機，建議台灣官方在政策面上呼應，以換取中國大陸全面開放陸客來台，包括主動恢復5條兩岸海上客運航線、解除台灣民眾赴陸旅遊禁團令等，雙方各自循序漸進，對兩岸旅遊回春有所幫助。



黃正聰建議，台灣方面主張對等，目前中國大陸已宣布開放福建民眾到馬祖旅遊，並提出條件滿足的前提下，就開放福建團體旅遊來台，因此台灣可以先主動恢復5條兩岸海上客運航線，包括平潭－台北、平潭－台中、廈門－台中、廈門－基隆、大麥嶼－基隆，比目前對岸要求的平潭2航線要更為進一步，是種善意回應。



黃正聰透露，他有與台官方相關單位接觸，並提供以上建言，由於觀光旅遊業者殷殷期盼，有關單位也有所體察，兩岸觀光旅遊融冰可望朝正面方向前進。



黃正聰，台灣清華大學資訊博士，兼任中台灣觀光產業聯盟協會理事長、中台灣教授協會理事長，曾任“行政院”觀光發展推動委員、民宿協會全聯會秘書長、台北市政府及台中市政府市政顧問等職，研究專業領域包括生態觀光、管理資訊系統、觀光媒體設計、旅遊電子商務等。



國民黨“立法院”黨團由總召傅崐萁組團，共17名藍委赴大陸訪問後，大陸文旅部宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，未來待平潭與台灣海上客運直航恢復後，將進一步開放福建民眾來台團體旅遊。



對於大陸方面先以馬祖旅遊為開端，黃正聰認為，根據過去兩岸旅遊開放的歷程而言，中國大陸對台的相關政策一貫示採取漸進式作為，也就是不會立即全面鬆綁，而是逐步、試探性的方式，因此這次從馬祖先行，並不會太令人意外，畢竟馬祖、福州本來就往來頻繁，台灣方面或許也較能接受。